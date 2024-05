75 Jahre Grundgesetz Fest der Demokratie: Darum lohnt es sich, noch schnell vorbei zu kommen

Der Bundespräsident höchstpersönlich begrüßt um 13 Uhr vor seinem Bonner Amtssitz - Villa Hammerschmidt - alle Anwesenden. Anschließend folgt eine Gesprächsrunde mit Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig zum Thema „Demokratie jetzt oder nie“. The Voice of Germany Gewinnerin Anny Ogrezeanu unterhält musikalisch ab 15 Uhr, Planschemalöör übernimmt ab 16:30 Uhr mit Kölscher Musik. Spaziert man einige Meter weiter durch die tolle Parkanlage vorbei am Kanzlerbungalow, können die Besucher vor dem BMZ um 13.45 Uhr in den Dialog mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze treten.