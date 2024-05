Fest in Bonn Diese Politik-Promis kommen zum „Fest der Demokratie“

Bereits am 22. Mai wird die Jubiläumswoche mit der Einweihung des „Platz des Grundgesetzes“ eingeläutet. Benannt werden soll dabei die markante Landmarke an der Autobahnauffahrt in Richtung Bad Godesberg, die mit 200 Fahnenmasten auffällt. Am 23. Mai eröffnen zudem zwei Outdoor-Ausstellungen: „Pictures for the Human Rights“ vor und im Haus der Bildung, am Mülheimer sowie am Bottlerplatz und „75 Gründungsgeschichten“ der Bundeszentrale für politische Bildung auf dem Platz vor der Kreuzkirche. Am 24. Mai endet auf dem Marktplatz zudem gegen 17.30 Uhr die „Tour der Demokratie“, die nach 20 Etappen ihr Ziel in Bonn findet. Im Anschluss gibt es eine Talkrunde sowie um 19 Uhr ein abschließendes Konzert des Musikkorps der Bundeswehr.