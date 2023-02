Event im Sommer in Bonn : Querbeat holt Clueso zu Festival in die Rheinaue

Querbeat holt Clueso zu Festival in die Rheinaue

Event im Sommer in Bonn

Bonn 25.000 Menschen haben im Sommer 2022 beim Festival „Randale und Freunde“ von Querbeat in der Bonner Rheinaue gefeiert. Nun steht fest, welche Künstler und Bands in diesem Jahr dort auftreten werden.

Die Bands und Künstler, die beim diesjährigen „Randale und Freunde“-Festival in der Bonner Rheinaue spielen werden, stehen nun fest. Bei dem von Querbeat veranstalteten Event steht die Bonner Band selbst als Headliner auf der Bühne. Außerdem kommt der Sänger Clueso, die Berliner Elektro-Popband Großstadtgeflüster, das Punkrock-Projekt Das Lumpenpack und die Berlin-Londoner Frauenband Friedberg zu dem Festival nach Bonn. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.

„Wir geben dieses Jahr wieder alles, damit wir diesen magischen musikalischen Tag gemeinsam mit neuen Künstlern noch legendärer wiederholen können“, so die Band Querbeat.

„Randale und Freunde“ hatte bei seiner Premiere im Sommer 2022 25.000 Besucher nach Bonn gelockt. Ähnlich viele erwarten die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder in der Rheinaue. Letztes Jahr waren Bukahara, La Pegatina und OK Kid bei dem Event aufgetreten.