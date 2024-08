Nach der Panama-Pleite Wie Bonner Festival-Veranstalter in die Zukunft blicken

Oh, wie schön war Panama. Das Festival in der Bonner Rheinaue versprach mit seiner Werbung, die Besucher in eine Parallelwelt mitzunehmen. Ein Gegenentwurf zum tristen Alltag: Zwei Tage auf die Blumenwiese fliehen, vielleicht campen, feiern, mit Cocktails im Liegestuhl sitzen, so viele Techno- und Pop-Künstler, dass man sie sich gar nicht alle anhören konnte. Die Grenze schien nur das Areal selbst zu sein.