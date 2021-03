Festnahme in Bonn : Wahrsagerin betrügt Frau um mehr als 100.000 Euro

Bonn Eine vermeintliche Wahrsagerin soll eine Frau um mehr als 100.000 Euro betrogen haben, indem sie ihr weismachte, sie sei verflucht. Die Bonner Polizei konnte die 24-Jährige auf dem Friedensplatz festnehmen.

Eine 24-Jährige hat sich in Bonn als Wahrsagerin ausgegeben und mehrfach Geld von einer 40-Jährigen eingefordert. Am Dienstagmittag wurde die Frau von der Polizei auf dem Bonner Friedensplatz festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte die vermeintliche Wahrsagerin schon im vergangenen Sommer Kontakt zu der 40-jährigen Frau aufgenommen. Sie hatte der Geschädigten erklärt, dass sie verflucht sei und jemand ihr Schaden wolle. Um das abzuwenden, sollte die Frau ihr Geld übergeben.

Seit August 2020 soll es so an mehreren Orten in der Region zu Geldübergaben gekommen sein, die Schadenssumme soll bei mehr als 100.000 Euro liegen. Über die Verbindung zu einem anderen Fall aus dem Oberbergischen Kreis erhielt die Bonner Polizei Kenntnis von der Wahrsagerin in Bonn und nahm Kontakt zu der Betrogenen auf.