Fête du Bermudadreieck am Samstag Party soll Starthilfe für das Bonner Nachtleben geben

Wer in Bonn wohnt und die Nacht durchtanzen möchte, der fährt nach Köln. Die Auswahl an Clubs ist dort viel größer. Die beiden Veranstalter Julius Klüver und Daniel Statthalter finden das schade. „Dem Bonner Nachtleben tut es nicht gut, wenn man zum Tanzen nach Köln fährt“, sagt Klüver. Als er vor 16 Jahren in Bonn studiert hat, gab es in Bonn zwölf Clubs - heute sind es vier. „Ich habe das Gefühl, dass das Bonner Nachtleben ausstirbt“, sagt der Veranstalter. „Wir wollen zeigen, dass es in Bonn nicht nur Fachschaftspartys gibt, sondern auch neue Konzepte.“ Deswegen veranstalten die beiden Partymacher am Samstag, 18. Mai, das Fête du Bermudadreieck, dieses Jahr in der zweiten Auflage.