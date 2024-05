Fête du Bermudadreieck am Samstag Party soll Starthilfe für das Bonner Nachtleben geben

Bei der Party handelt es sich um mehrere Kneipen und Clubs, die an einem Abend gemeinsame Veranstaltung organisieren. Die Bonnerinnen und Bonner können in der Nachtschicht und im Namenlos an der Bornheimer Straße sowie in der Nachtlounge und in der Frittdebud an der Franzstraße feiern. Die Frittebud ist eigentlich ein Imbiss, in dem es Burger und Pommes gibt. „Wir dachten, dass es ganz schön werden könnte, wenn man einen Laden, in dem man Burger isst, auch tanzen kann und etwas Außergewöhnliches ausprobiert“, sagt Klüver.