Clubszene in Bonn Fête du Bermudadreieck überzeugt mit Workshops und Musikvielfalt

Das Bonner Nachtleben darf nicht sterben – da sind sich Julius Klüver und David Statthalter sicher. Um die inzwischen überschaubare Partyszene in Bonn anzukurbeln, haben sie sich etwas ganz Besonderes überlegt: Das Event „La Fête du Bermudadreieck“ soll gleich in zweierlei Hinsicht neuen Schwung ins Bonner Nachtleben bringen. Zum einen erwartet die Gäste für acht beziehungsweise zehn Euro an der Abendkasse die Möglichkeit, gleich in den vier Locations Nachtschicht, Namenlos, Nachtlounge und Frittebud zu feiern. Gleichzeitig ist die Veranstaltung auch ein Teil der Nachwuchsförderung. Denn zwischen 20 und 22 Uhr konnten Interessierte verschiedene Workshops in den Clubs besuchen, die es ihnen erleichtern soll, einen beruflichen Zugang zum Nachtleben oder zumindest ein neues Hobby zu finden: „In Bonn gibt es ein riesengroßes Nachwuchsproblem“, weiß Klüver und erklärt: „Die Branche hat ihre eigenen Regeln. Da kommt man nur durch Kontakte rein. Zudem ist der Altersdurchschnitt der DJs hier bei Mitte 30.“ Daher haben sich einige junge Leute zu den Workshops eingefunden.