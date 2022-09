Freiwille Feuerwehr in Bonn-Endenich steltl sich vor : Fettexplosionen und Heißer Draht

Freiwille Feuerwehr in Bonn-Endenich steltl sich vor

Endenich Für Samstag, 3. September, hat die Freiwillige Feuerwehr aus Bonn-Endenich zum Tag der offenen Tür geladen. Zu erleben gibt es Fettexplosionen und einen Parcours, mit dem man nachvollziehen können soll, wie sich eine Einsatzkraft in einem verrauchten Raum fühlt.

Die Freiwillige Feuerwehr Endenich hat sich einiges vorgenommen für ihren Tag der offenen Tür am Samstag, 3. September. Von 11 bis 18 Uhr gibt es immer wieder Fettexplosionen zu sehen, um auf die Gefahr im Haushalt hinzuweisen. Außerdem stehen diverse Einsatzfahrzeuge zum Anfassen zur Verfügung, eine Hüpfburg wird aufgestellt, ein Feuerwehr-Quiz für Kinder vorbereitet, die Jugendabteilung der Löschgruppe betreut eine Spritzwand und den Heißen Draht.

Batman hat sich in einer klebrigen Falle verfangen. Wie er da wieder rauskommt, weiß GA-Redakteur Richard Bongartz.

Glosse zu tierischem Bonner Feuerwehreinsatz : Rettung für Batman Batman hat sich in einer klebrigen Falle verfangen. Wie er da wieder rauskommt, weiß GA-Redakteur Richard Bongartz.

Außerdem werden Rundfahrten im Löschfahrzeug angeboten, und die Feuerwehrleute bauen einen Pavillon auf, der mit Kartons als Hindernissen bestückt und mit Rauch gefüllt wird. Damit will man den Besuchern das Arbeiten unter Nullsicht erlebbar machen, bei der man sich nur mit dem Tastsinn fortbewegen kann. Damit nicht genug: Eine größere Feuerwehrübung wird vorbereitet, für die vorher Zivilisten gesucht werden, die daran teilnehmen wollen. Damit wolle man die Grundsätze des Löschangriffs vorstellen, erklärt Mitorganisator Salvador Peris Richtberg. Die Veranstaltung findet auf der Straße am Burggraben statt, die dafür am Samstag komplett gesperrt sein wird, sowie im Hof der Endenicher Burg.