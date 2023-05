Einsatz in Bonn-Auerberg 71-Jährige erleidet Rauchgasvergiftung bei Brand in der Pariser Straße

Eine 71-jährige Frau hat am Freitag bei einem Wohnungsbrand in der Pariser Straße in Bonn-Auerberg eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Feuerwehr sei gegen 9.30 Uhr durch zwei Nachbarn alarmiert worden, sagte ein Sprecher der Bonner Feuerwehr. 35 Wehrleute kämpften an der Wohnungstür sowie über den Balkon der Seniorin gegen die Flammen. Die Frau sei derweil über eine Drehleiter vom Balkon im vierten Obergeschoss gerettet worden. Die schwer verletzte Frau wurde ins Uniklinikum Bonn gefahren.