Einsatz in Bonn-Auerberg Wohnungsbrand in der Pariser Straße - ein Mensch verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Bonn-Auerberg ist am Freitag ein Mensch verletzt worden. Die Feuerwehr sei etwa um 9.30 Uhr zu dem Feuer in dem Haus an der Pariser Straße alarmiert worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Bonn. Man habe eine Person mit einer Drehleiter vom Balkon retten müssen. Ob es sich dabei auch um die verletzte Person handelte, war zunächst nicht klar.