Brandursache unklar : Feuerwehr löscht Brand in Bonner Innenstadt

In der Bonner Innenstadt hat es am Mittwoch im Keller eines Wohnhauses gebrannt. Foto: Petra Reuter

Bonn Am Mittwoch hat es in der Bonner Innenstadt im Keller eines Mehrparteienhauses gebrannt. Die Feuerwehr war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Die Straße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr hat es in einem Mehrparteienhaus in der Wesselstraße in Bonn gebrannt. Wie Manuel Schönen, Führungsdienst der Feuerwehr Bonn, mitteilte, waren die rund 20 Einsatzkräfte zu einem Brand im Keller des Gebäudes alarmiert worden.