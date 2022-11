Einsatz im Bonner Zentrum : Feuerwehr löscht Schmorbrand in Sicherungskasten

Am Samstagmittag war die Feuerwehr in der Straße "An der Windmühle" im Einsatz. Foto: Petra Reuter

Bonn Am Samstagmittag war die Feuerwehr im Bonner Zentrum im Einsatz. Der Grund war ein Schmorbrand in einem Sicherungskasten.

Die Feuerwehr hat am Samstagmittag in einer Wohnung in der Bonner Innenstadt den Schmorbrand eines Sicherungskastens gelöscht. Die Feuerwehr habe den Kasten, welcher sich in einer Wohnung in der Straße „An der Windmühle“ befindet, mit einem CO2-Löscher abgelöscht, so Einsatzleiter Dennis Zimmermann. Anschließend habe man den Sicherungskasten im betreffenden Bereich noch durch Abklemmen kurzzeitig stromlos geschaltet.