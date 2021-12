Feuer in der Nacht zu Montag : Gartenlaube brennt in Bonn-Graurheindorf aus

In Graurheindorf hat in der Nacht auf Montag eine Gartenlaube gebrannt. Foto: Feuerwehr Bonn

Bonn In Graurheindorf hat in der Nacht auf Montag eine Gartenlaube gebrannt. Die Laube brannte komplett aus, auch umstehende Bäume fingen Feuer. Die Feuerwehr war rund drei Stunden damit beschäftigt, den Brand zu löschen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren in der Nacht auf Montag mehrere Stunden in Graurheindorf im Einsatz. Nahe der Straße „An der Rheindorfer Burg“ hat eine Gartenlaube gebrannt. Wie Feuerwehrsprecher Frank Frenser am Montag auf GA-Anfrage mitteilte, habe die Laube bereits in Vollbrand gestanden, als die Feuerwehrleute gegen 0.30 Uhr an der Einsatzstelle eintrafen. Die Lage der Laube habe die Löscharbeiten erschwert, sagte Frenser. Das betroffene Grundstück liegt in einem Waldstück, etwas abseits der befahrbaren Straßen.