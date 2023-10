Dachstuhlbrand an der Kennedyallee Feuerwehr muss sich Weg zum Einsatzort freischneiden

Die Feuerwehr Bonn ist am Montagmorgen gegen 3 Uhr zu einem Dachstuhlbrand nach Bonn-Hochkreuz ausgerückt. Zunächst wurde der Leitstelle ein möglicher Flächenbrand an der Matthias-Grünewald-Straße gemeldet. Dieser stellte sich nach Auskunft von Einsatzleiter Uwe Karp von der Feuwehr Bonn aber als ein Dachstuhlbrand in einem leerstehenden Haus an der Kennedyallee heraus.