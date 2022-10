Einsatz in Kessenich : Bewohner wird bei Brand in Bonner Wohnhaus leicht verletzt

In einem Wohnhaus in Bonn-Kessenich hat es am Mittwoch gebrannt. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bonn-Kessenich hat es am Mittwoch gebrannt. Ein Bewohner wurde leicht verletzt.



Die Feuerwehr ist am Mittwoch zu einem Brand in einer Wohnung in die Usenerstraße in Bonn-Kessenich ausgerückt. Wie der GA vor Ort erfuhr, wurde der Bewohner der betroffenen Wohnung bei dem Brand leicht verletzt. Ins Krankenhaus habe der Mann aber nicht gebracht werden müssen.

Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Nach Aussagen der Feuerwehr ist die betroffene Wohnung nach dem Brand unbewohnbar. Unter anderem seien mehrere Fenster zerborsten.

Während des Feuerwehreinsatzes wurden auch die Bewohner sechs weiterer Wohnungen aus dem Wohnkomplex evakuiert.

(ga)