Polizei ermittelt : Mann stirbt bei Brand in der Bonner Altstadt

Update Bonn Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind am frühen Mittwochmorgen in die Bonner Altstadt ausgerückt. Dort ist bei einem Brand ein Mann ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt.

Bei einem Brand in einer Wohnung in der Bonner Altstadt ist am Mittwochmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben gegen 6.20 Uhr zu dem Brand alarmiert worden, nachdem eine Anruferin über den Notruf eine Rauchentwicklung und einen ausgelösten Rauchmelder in einem Innenhof gemeldet hatte.