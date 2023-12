Polizei bittet um Hinweise Unbekannte zünden Mülltonnen in der Bonner Innenstadt an

Unbekannte haben in der Nacht zu Silvester eine größere Zahl von Mülltonnen in der Bonner Innenstadt angezündet. In einem Zeitraum von 1.45 Uhr bis 4 Uhr habe die Feuerwehr Brände an insgesamt 16 Mülltonnen, einem Abfallcontainer sowie einem Schirm löschen müssen, teilte die Bonner Polizei am Sonntagmorgen mit. Die Mülleimer befanden sich demnach am Stadtgarten am Alten Zoll, am Hofgarten, an der Kennedybrücke, an der Straße „Am Boeselagerhof“ an der Theaterstraße, am Stiftsplatz, an der Stiftsgarage und am Wilhelmsplatz.