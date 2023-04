Einsatz an der Kasernenstraße Feuerwehr bekämpfte Brand in der Bonner Innenstadt

Ein Brand in einer Dehnungsfuge zwischen zwei Gebäuden an der Kasernenstraße hat die Bonner Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag auf den Plan gerufen. Insgesamt 36 Kräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes waren gegen 3.30 Uhr in die Bonner Innenstadt ausgerückt, nachdem ein Brand von einem Passanten gemeldet worden war, der die Rauchentwicklung bemerkt hatte.