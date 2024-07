Patient legte Feuer in Bonner LVR-Klinik „Auslöser der Psychose ist sicherlich der Cannabiskonsum gewesen“

Am 30. November vergangenen Jahres war in der psychiatrischen Klinik des LVR am Kaiser-Karl-Ring ein Feuer gelegt worden. Sieben Menschen mussten mit Verletzungen stationär im Krankenhaus behandelt werden; der Sachschaden und die durch den Betriebsausfall entstandenen Kosten sollen sich auf rund vier Millionen Euro summiert haben. Am Dienstagvormittag wurde nun die unbefristete Unterbringung des Brandstifters angeordnet. Der Mann musste sich seit Ende Juli vor der 16. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht verantworten. Es handelt sich um einen 47-jährigen Patienten, der seinerzeit wegen mehrerer psychischer Erkrankungen stationär in der Klinik behandelt worden war.