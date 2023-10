Feuer an der Universität Bonn Polizei beschlagnahmt Brandort im Institut für Angewandte Physik

Die Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Brand am Institut für Angewandte Physik der Universität Bonn ausgerückt. Ein Aktenwagen mit darauf abgelegten Papieren sei dort nach Angaben eines Polizeisprechers in Brand geraten. Die Ursache hierfür war zunächst unklar. „Wir haben den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen übernommen“, hieß es am Abend aus der Leitstelle. Angaben zu Verletzten lagen zunächst nicht vor. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug im Einsatz, nannte zunächst aber noch keine weiteren Details zum laufenden Einsatz.