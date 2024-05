Einsatz auf der Friedrichstraße 100-Kilo-Außenfassade eines Ladenlokals in Bonn drohte herunterzufallen

Bonn · Ein 100 Kilogramm schweres Außenfassadeteil eines Ladenlokals in der Friedrichstraße in der Bonner Innenstadt drohte am Freitagabend herunterzufallen. Die Feuerwehr sicherte den Gefahrenort ab.

10.05.2024 , 19:47 Uhr

Ein rund 100 Kilogramm schweres Teil einer Außenfassade eines Ladenlokals in der Friedrichstraße der Bonner Innenstadt drohte am Freitag herunterzufallen. Foto: Michael Wrobel





Von Dierk Himstedt