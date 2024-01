Feuerwehreinsatz in Bonn Ehemaliger Kiosk auf dem Melbbad-Gelände brennt nieder

Die Trierer Straße war nach Polizeiangaben während der Löscharbeiten in beiden Fahrtrichtungen in Höhe des Melbbades gesperrt. Kurzzeitig war nicht nur der nachfolgende Auto- und Fahrradverkehr an der Einsatzstelle beeinträchtigt, sondern auch die Buslinien 602 und 603, deren Linienfahrten für die Zeit des Einsatzes unterbrochen werden mussten.