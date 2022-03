Für spezielle Einsätze : Feuerwehr Bonn bekommt Fahrzeug mit absenkbarem Korb

Bonn Brandbekämpfung in schwindelerregenden Höhen, schwierige Personenrettungen aus verwinkelten Brüstungen: Dafür hat die Bonner Berufsfeuerwehr ein spezielles Fahrzeug angeschafft. Es verfügt über eine Drehleiter mit absenkbarem Korb.

Menschen aus Dachgauben, Brüstungen oder Balkonen retten – das ist der Bonner Berufsfeuerwehr jetzt leichter möglich. Seit kurzem ist ein neues Einsatzfahrzeug in der Wache I (Innenstadt) stationiert, das über einen absenkbaren Leiterarm verfügt. Was zunächst unspektakulär klingen mag, ist besonders für Rettungseinsätze ein willkommenes Novum. Durch den abknickbaren Arm, an dessen Ende sich der Korb befindet, kommt man damit leichter in verwinkelte Ecken oder abgesenkte Flächen. Auch unterflurig kann der Korb genutzt werden, beispielsweise im Rhein oder in Baugruben.