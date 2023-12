Feuerwehr Bonn Fehlalarm in Bonner Studentenwohnheim löst Einsatz aus

Am Sonntagnachmittag gegen 15.25 Uhr hat der Alarm der Brandmeldeanlage im Studentenwohnheim in der Quantiusstraße in Bonn die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Außerdem waren auch die Bonner Polizei sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Die Quantiusstraße zwischen der Meckenheimer Allee und Poppelsdorfer Allee war kurzzeitig gesperrt worden. Rund 20 Einsatzkräfte waren im Einsatz.