Feuerwehreinsatz in Bonn Lagerhalle „Am Propsthof“ geriet in Brand

Bonn · Am Mittwochvormittag ist eine Lagerhalle an der Straße „Am Propsthof“ in Bonn in Brand geraten. Eine Person wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

03.04.2024 , 16:08 Uhr

Eine Lagerhalle „Am Propsthof“ in Bonn ist am Mittwochvormittag in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte rechtzeitig löschen. Foto: Feuerwehr Bonn





Von Dierk Himstedt