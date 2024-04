Feuerwehreinsatz in Bonn-Nord Rauchmelder rettete Seniorin vermutlich das Leben

Gegen 15.30 Uhr am Sonntagnachmittag rückte die Feuerwehr in die Wohnanlage im Blumenhof in der Bonner Nordstadt aus. Eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte in einer benachbarten Wohnung einen Rauchmelder gehört. Weil sie auch Brandgeruch wahrnahm, rief sie umgehend die Feuerwehr an.