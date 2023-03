Trainingsfahrt durch Bonn Wie Falschparker immer wieder Rettungswege der Feuerwehr blockieren

An dieser Stelle kommt Michelle Hoffmann von der Verkehrslenkung ins Spiel. Sie begutachtet die Beschilderung der betroffenen Stelle. „Der Fall ist eindeutig. Alle Straßenschilder sind korrekt aufgestellt“, sagt sie und deutet auf die Halteverbotszeichen am Beginn des Wendehammers. „Sollte das nicht der Fall sein, mache ich mir Notizen und wir entscheiden später auf Grundlage der Straßenverkehrsordnung, ob wir die Beschilderung deutlicher kennzeichnen müssen.“ Im Verlauf des Abends wird sie noch einige Fälle aufnehmen und beispielsweise aus einem Parkverbot in einer anderen Straße in Tannenbusch, wo die Situation ähnlich ist, ein absolutes Halteverbot in einem Wendehammer machen.