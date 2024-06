Einsatz in Ippendorf Feuerwehr setzt Drehleiter bei Zimmerbrand in Dachgeschosswohnung ein

Kurz nach 15 Uhr am Sonntagnachmittag ist die Feuerwehr Bonn zu einem Einsatz im Ortsteil Ippendorf alarmiert worden. In einem Zimmer einer Dachgeschosswohnung an der Buchholzstraße war ein Feuer ausgebrochen. Ein benachbarter Anwohner rief den Notruf der Feuerwehr an. Er hatte laut Einsatzleitung den Rauchmelder in der Brandwohnung piepsen gehört. Die Mieterin der Wohnung war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.