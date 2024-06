ABC-Feuerwehreinsatz am Güterbahnhof Bonn Zugführer entdeckt beim Vorbeifahren Rauch an Container-Waggon

Update | Bonn · Beim Einfahren in den Bonner Güterbahnhof hat ein Lokführer am Sonntagabend Rauch an einem Container-Waggon gesehen und alarmiert daraufhin die Feuerwehr. Experten prüfen die Lage mit dem Einsatz von Drohnen.

30.06.2024 , 21:02 Uhr

Lokführer sieht am Bonner Güterbahnhof am Sonntagabend beim Vorbeifahren Rauch aufsteigen und alarmiert die Feuerwehr. Foto: Petra Reuter





Von Dierk Himstedt