Feuerwehr Bonn Zwei Einsätze in Bonner Studentenwohnheim

Update | Bonn · Gleich zweimal am selben Tag hat der Feueralarm in einem Studentenwohnheim in der Quantiusstraße die Bonner Feuerwehr gefordert. Für beide Einsätze ist die Straße zwischen der Meckenheimer Allee und Poppelsdorfer Allee kurzzeitig gesperrt worden.

11.12.2023 , 09:39 Uhr

Brand Quantiusstraße Studentenwohnheim Bonn: Die Feuerwehr Bonn befindet sich am Einsatzort. Foto: Petra Reuter





Von Emre Koc