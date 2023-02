300 Liter Diesel ausgelaufen : Feuerwehreinsatz am Potsdamer Platz in Bonn

Feuerwehreinsatz am Potsdamer Platz in Bonn

Die Feuerwehr im Einsatz auf der Tankstelle am Potsdamer Platz. Foto: Feuerwehr Bonn

Bonn Auf einer Tankstelle am Potsdamer Platz sind am Montag 300 Liter Diesel ausgelaufen. Die große Menge Kraftstoff musste durch die Feuerwehr beseitigt werden, die Tankstelle wurde während des Einsatzes geräumt.

Kurz nach dem morgendlichen Wachwechsel hat die Leistelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Meldung über einen Gefahrstoffunfall auf dem Gelände einer Tankstelle am Potsdamer Platz erhalten.

Der Fahrer eines Mineralöltransporters berichtete am Montagmorgen, dass beim Befüllen der unterirdischen Tanks rund 300 Liter aus einem Überlauf ausgetreten seien.

Die Wehr bestätigte das, als sie sich vor Ort einen Überblick verschaffte. Sowohl am Tankwagen als auch an den Zapfsäulen befand sich eine größere Menge Dieselkraftstoff. Der Austritt war vor Eintreffen der Feuerwehr bereits gestoppt worden, sodass sich die Kräfte auf das Eindeichen und die Aufnahme Diesels mittels geeignetem Bindemittel konzentrieren konnten.

Im Vorfeld wurde das Gelände der SVG-Tankstelle geräumt, die Polizei sperrte alles ab. Weiterhin befand sich ein Trupp mit den Löschmitteln Wasser, Schaum und Pulver in Bereitschaft. Da der Diesel auch ins Erdreich und in geringen Mengen in Bodeneinläufe eingetreten war, erfolgte die Nachforderung der Mitarbeiter des Umweltamtes zur Unterstützung vor Ort.