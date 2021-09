Einsatz in Bonner Innenstadt : Feuerwehr löscht brennenden Altkleidercontainer auf der Hohen Straße

Wegen eines brennenden Altkleidercontainers müsste die Feuerwehr Bonn am Donnerstagabend in die Bonner Innenstadt ausrücken. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr in die Bonner Innenstadt ausrücken. Ein Altkleidercontainer war in Brand geraten. Eine Passantin hatte die Einsatzkräfte alarmiert.



Am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr hatte eine Passantin auf der Hohen Straße in der Bonner Innenstadt einen brennenden Altkleidercontainer entdeckt und die örtliche Feuerwehr alarmiert. Da sie kein Handy dabei hatte, hielt sie kurzerhand ein Fahrzeug an, dessen Fahrer dann den Anruf tätigte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Container in Höhe der Schlesienstraße komplett in Flammen. Zunächst brachen die Feuerwehrkräfte den Container auf und konnten so den Brand zügig löschen.

(ga)