Polizei bittet um Hinweise : Feuerwehr muss mehrere Papiercontainer in Bonn-Tannenbusch löschen

Symbolbild. Foto: Carsten Rehder/Archiv

Bonn In der Nacht auf Mittwoch haben in Tannenbusch mehrere Mülleimer und Container auf den Straßen An der Düne, in der Schlesienstraße und in der Hohe Straße gebrannt. Die Polizei sucht Zeugen.



In der Nacht auf Mittwoch haben in Bonn-Tannenbusch gleich mehrere Mülleimer und Papiercontainer gebrannt. Die ersten Brände wurden der Feuerwehr am späten Dienstagabend gegen 22.30 Uhr gemeldet. Zu dem Zeitpunkt standen bereits drei Papiercontainer in der Straße An der Düne in Brand.

Der nächste Anruf ging am Mittwochmorgen um 0.10 Uhr bei der Feuerwehr ein. Erneut wurden mehrere brennende Container und Mülleimer gemeldet - diesmal in der Schlesienstraße und in der Hohe Straße. In allen Fällen konnten die Feuerwehrleute die Brände schnell löschen.

Die Polizei vermutet Brandstiftung, hat aber laut Mitteilung keine Anhaltspunkte für die mutmaßlichen Täter. Daher sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas beobachtet haben, das mit den Bränden in Zusammenhang stehen könnte. Hinweise werden unter der Rufnummer 0228 150 entgegengenommen.

(ga)