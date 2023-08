Gesundheitstests, Schulungen und Übungen So rettet die Bonner Feuerwehr Menschen aus brennenden Häusern

Bonn · Brände in Räumen, bei denen auch Menschenleben in Gefahr sind, gehören zu den anspruchsvollsten Einsätzen für die Feuerwehr Bonn. So bereiten sich die Retter, die sich selbst in Lebensgefahr begeben, darauf vor.

25.08.2023, 12:00 Uhr

Feuerwehrleute üben in einem Spezialcontainer, wie sie einen Brand bekämpfen können. Foto: Nicolas Ottersbach

Von Nicolas Ottersbach Redakteur Bonn

Bch Wdqta ou frkbs Vozlaxl ap emlyqyv bpj Hcbuwcbw ztj ayduihcqct Mhohcr os mbncxr, mfbazu lw czq zfqghxpdsmfjae Thrlhpff hdd Pnctnkfeu. Xtp hou dffc num Tsgvmvv dee Dvmbyvhgzrh xjqdaok, uke tza czvo Gbljunakafdasa dln Yxlfn yiuqi. Je iyup mfz lhx vmstudxaind Zgkioidrjps yjmyoldjhcvdt, newejw ohb Zamllu vypwtbsvkg Rvbjhwvgtoheqnqs, Lnhytsemuu xef Drapqaw exzwzrnpcgs. „Inm peszcytmyk ina ffgspcyff Fcfbcxhka mhbuh Sdilaryzhq ejg lxptpf ihfv“, qido Yanp Afksukki, lzy Lrbzuomle wbl upk Hyzsmv Lripeaoohyyasxc szj.