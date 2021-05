Einsatz auf dem Rhein in Bonn : Feuerwehr rettet Möwe unter der Kennedybrücke

Die Feuerwehr bei ihrem Einsatz auf dem Rhein. Die Helfer retten eine Möwe. Foto: Feuerwehr Bonn

Bonn In Bonn hat sich am Dienstag eine Möwe unter der Kennedybrücke verfangen. Das Tier hatte sich in einem Radarreflektor verfangen. Die Feuerwehr rückte an, um die Möwe zu retten.



Von Maximilian Mühlens

Die Bonner Berufsfeuerwehr hat am Montag eine Möwe unterhalb der Kennedybrücke gerettet. Wie die Retter mitteilten, habe sich das Tier in der Abspannung eines Radarreflektors verfangen. Zur Rettung setzte die Feuerwehr das unweit stationierte Mehrzweckboot ein. Drei Feuerwehrleute kümmerten sich dann um das verunglückte Tier.