Starke Rauchentwicklung : Feuerwehr rückt zu Brand in Lannesdorf aus

In Lannesdorf hat es am Freitagabend in einer Wohnung gebrannt. Foto: Petra Reuter

Lannesdorf Die Bonner Feuerwehr ist am Freitag zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus ausgerückt. Nachbarn hatten die Feuerwehr alarmiert, da sie Rauch aus einer Wohnung beobachten konnten.

Am Freitagabend ist die Bonner Feuerwehr zu einem Einsatz in der Deutscherrenstraße in Bonn-Lannesdorf ausgerückt. Nach Informationen der Redaktion hatten Nachbarn eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrparteienhauses bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.