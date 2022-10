Einsatz in Bonn : Feuerwehr rückt zu Brandalarm im LVR-Museum aus

Einsatz in Bonn

Am Sonntag war die Feuerwehr zu einem möglichen Brand im LVR Museum ausgerückt. (Symbolbild) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Im LVR-Landesmuseum ist am Sonntag ein Brandalarm ausgelöst worden. Eine Lesung, die im Rahmen der „Käpt’n Book“-Familientage stattfand, wurde unterbrochen.

Am Sonntagmittag gegen 14.30 Uhr hat es im LVR-Landesmuseum in Bonn einen Brandalarm gegeben, zu dem die Feuerwehr ausrückte. Zu dieser Zeit fand in dem Museum eine Lesung im Rahmen der „Käpt’n Book“-Familientage statt, bei der Nadia Budde aus ihrem Bilderbuch „Eins Zwei Drei Tier“ vorlas.