Starke Rauchentwicklung : Feuerwehr löscht brennende Gartenlaube in Kessenich

Am Mittwochmorgen ist eine Gartenlaube in Bonn-Kessenich in Brand geraten. Foto: Petra Reuter

Bonn In einer Kleingartenanlage in Bonn-Kessenich ist am Mittwochmorgen eine Gartenlaube in Brand geraten. Bei der Feuerwehr gingen zahlreiche Notrufe wegen starker Rauchentwicklung ein.



Am Mittwochmorgen ist eine Gartenlaube in Bonn-Kessenich in Brand geraten. Bei der Feuerwehr gingen gegen 8.30 Uhr zahlreiche Notrufe wegen starker Rauchentwicklung aus einer Kleingartenanlage in der Eduard-Otto-Straße ein.

Als die Feuerwehr in der Anlage eintraf, stand eine Gartenlaube bereits in Vollbrand. Das Feuer war im Begriff auf eine zweite Laube überzugreifen. Nachdem dies verhindert werden konnte, löschten die Feuerwehrleute die brennende Gartenlaube. „Das war sehr personalintensiv, da viele Materialien in der Laube gelagert waren“; erklärte Frank Frenser, Einsatzleiter der Feuerwehr Bonn.

Insgesamt waren vier Atemschutztrupps im Einsatz. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Für die Löscharbeiten ist eine Sperrung zwischen Hausdorffstraße und Bonner Talweg eingerichtet worden. Diese bleibt voraussichtlich noch bis 10 Uhr bestehen.

(lsa)