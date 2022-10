Weiherstraße : Keine Verletzte bei Sauna-Brand in der Bonner Altstadt

Die Franzstraße war für die Dauer des Einsatzes am Samstagvormittag gesperrt. Foto: Petra Reuter www.fotopetrareuter.de.

Bonn Die Bonner Feuerwehr musste am Samstagvormittag zu einem Brand in der Bonner Altstadt ausrücken. An der Kreuzung von Weiherstraße und Franzstraße brannte ein Saunabereich.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Brand in der Bonner Altstadt hat am Samstagvormittag für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. An der Ecke von Weiherstraße und Franzstraße am Stadthaus hatte ein Saunabereich Feuer gefangen.

Bei Ankunft der Einsatzkräfte waren das betroffene Gebäude bereits geräumt und erste Löschmaßnahmen eingeleitet. Verletzte gab es nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr keine. Die Franzstraße war für die Dauer des Einsatzes zwischenzeitlich gesperrt.

(ga)