Feuerwehreinsatz in Beuel : Drei Personen wurden wegen eines Küchenbrandes aus Wohnhaus gerettet

Die Feuerwehr Bonn wurde am Donnerstagabend alarmiert, um eine in Brand geratene Küche eines Mehrfamilienwohnhauses in der Rheinaustraße in Beuel zu löschen. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Am Donnerstagabend rückte die Feuerwehr Bonn wegen eines Küchenbrandes in einem Mehrfamilienhaus in Beuel aus. Sieben Bewohner mussten gerettet werden.



Kurz vor 22 Uhr am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Bonn wegen eines Küchenbrandes in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinaustraße in Beuel alarmiert. Die Ursache ist bisher noch unklar.

Das Feuer war im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die Einsatzkräfte setzten eine Drehleiter, um an den Brandherd zu gelangen. Sieben Bewohner wurden über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht. Sie wurden laut Aussage der Feuerwehr Bonn vor Ort medizinisch versorgt. Eine Person wurde zur weiteren Prüfung auf eine mögliche Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die in Brand geratene Wohnung ist aktuell laut Angaben des Einsatzleiters Karl-Heinz Kuhl nicht bewohnbar. Die Nachbarn können zeitnah in ihre evakuierten Wohnungen wieder zurückkehren.

(ga)