Einsatz in der Innenstadt Kaufhof in Bonn nach Feueralarm geräumt

Bonn · Die Feuerwehr ist am Donnerstag zu einem Einsatz im Galeria-Kaufhof in der Bonner Innenstadt ausgerückt. In dem Gebäude sollte es einen Brand geben. Vor Ort stellte sich der Fall anders dar.

19.07.2024 , 13:22 Uhr

Das Gebäude des Kaufhofs wurde geräumt. (Archivbild) Foto: dpa/Thomas Banneyer





Die Feuerwehr Bonn ist am frühen Donnerstagabend zu einem Einsatz im Galeria-Kaufhof in der Innenstadt ausgerückt. Gegen 17.35 Uhr hatte dort, nach Angaben der Feuerwehr, die Brandmeldeanlage ein Feuer angezeigt. Die Filiale wurde geräumt und Kunden wurden gebeten, das Kaufhaus zu verlassen. Mit insgesamt zwölf Einsatzkräften erkundete die Feuerwehr Bonn daraufhin den Kaufhof, konnte allerdings keinen Brand in dem Gebäude feststellen. Stattdessen lag der Fehler bei einem Defekt in der Brandmeldeanlage, teilte die Feuerwehr weiter mit. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

(ga)