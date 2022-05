Einsatz im Bonner Westen : Feuerwehr löscht mehrere Kleinbrände auf dem ehemaligen Schlachthofgelände

Auf dem ehemaligen Schlachthofgelände im Bonner Westen sind an mehreren Stellen Kleinbrände ausgebrochen. Foto: Petra Reuter

Bonn Am Mittwochnachmittag musste die Feuerwehr Bonn zum ehemaligen Schlachthofgelände ausrücken. Der Grund waren mehrere Kleinbrände. Nach rund einer Dreiviertelstunde hatten die Einsatzkräfte die Feuer unter Kontrolle. Die Ursache für die Brände ist noch unklar.

Gegen 17 Uhr am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Bonn alarmiert, weil Bürger mehrere Brände auf dem ehemaligen Schlachthofgelände an der Immenburgstraße im Bonner Westen gemeldet hatten. Laut der Einsatzleitung waren dort vier Brandstellen und in einer ehemaligen Fabrikhalle eine weitere Brandstelle, die gelöscht werden mussten. Zu diesem Zeitpunkt hatte eines der Feuer bereits auf das angrenzende Gelände der Firma Remondis übergegriffen.