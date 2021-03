Feuerwehreinsatz in Bonn-Buschdorf : Wohnzimmer stand bei Heimkehr der Hausbewohner in Flammen

Ein Wohnzimmer eines Wohnhauses in Bonn-Buschdorf ist am Freitagabend in Brand geraten. Foto: Matthias Kehrein

Die Bewohner eines Hauses in Bonn-Buschdorf kamen am Freitagabend gegen 19 Uhr von einem Arzttermin nach Hause in die Buschdorfer Straße und erlebten dann eine böse Überraschung. Ihr Wohnzimmer stand in Flammen.