Frühere Pädagogische Hochschule in Bonn : Starke Rauchentwicklung bei Brand in Uni-Gebäude

Die ehemalige Pädagogische Fakultät an der Römerstraße. (Archivbild) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Für einen Feuerwehreinsatz sorgte ein Brandmelder in dem ansonsten leerstehenden Gebäude der Pädagogischen Hochschule an der Römerstraße am Donnerstagabend. Ein Feuer brach in einem Kellergeschoss des sogenannten „Neubaus“ der Universität Bonn aus.



Die Feuerwehr hat am Donnerstagabend in einem mehrstündigen Einsatz einen Brand in dem Universitätsgebäude an der Römerstraße gelöscht, das früher die Pädagogische Hochschule beherbergte. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache in einem Lagerraum im Kellergeschoss des Allgemeinen Verfügungszentrums III aus und ging mit starker Rauchentwicklung einher, wie die Universität mitteilte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens stehe noch nicht fest.

Das Hochhaus steht seit Jahren zum größten Teil leer, da es mit der Bauchemikalie PCB belastet ist. Das Gebäude soll ab 2021 abgerissen werden. Die Brandmeldeanlage rief nun die Einsatzkräfte auf den Plan. Rund 20 Feuerwehrleute, der Sicherheitsdienst und das technische Fachpersonal der Universität seien schnell zur Stelle gewesen. Das Gebäude sei aufwendig von Rauch befreit worden.

(ga)