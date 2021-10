Feuerwehreinsatz an der Römerstraße : Gas tritt in Wohnhaus in Bonn-Graurheindorf aus

Die Feuerwehr ist am späten Dienstagabend in die Römerstraße in Bonn ausgerückt. Foto: Ulrich Felsmann

Bonn In einem Wohnhaus an der Römerstraße in Bonn ist am späten Dienstagabend Gas ausgetreten. Die Bewohner bemerkten den Geruch und alarmierten die Feuerwehr.



Die Feuerwehr ist am späten Dienstagabend gegen 23.40 Uhr an die Römerstraße in Bonn-Graurheindorf ausgerückt. Dort war Kohlenstoffmonoxid ausgetreten, wie die Bonner Feuerwehr mitteilte. Die Messgeräte der Feuerwehr schlugen demnach beim Betreten des Hauses wegen der hohen Konzentration sofort Alarm. Glücklicherweise hatten die Bewohner des Hauses einen Gasgeruch bemerkt, bevor sie ins Bett gingen. Sie alarmierten die Feuerwehr und brachten sich außerhalb des Gebäudes in Sicherheit.

Auch das Nachbarhaus wurde evakuiert. Dort hatte sich ebenfalls bereits eine bedenkliche Konzentration des Gases angesammelt, heißt es von der Feuerwehr. Ein Notarzt führte bei den betroffenen Bewohnern eine Blutgasanalyse durch. Er stellte jedoch keine bedenklichen Werte fest, alle blieben unverletzt.

Ursprung des Gasaustritts war die Heizung im Keller des Wohnhauses. Die Feuerwehr legte die Heizanlage still und lüftete das Gebäude mit Lüftungsgeräten durch. Die Bewohner konnten nach Ende des Einsatzes zurück in ihre Häuser. Die Heizung musste allerdings zunächst ausgeschaltet bleiben.

Die Feuerwehr Bonn rät in dem Zusammenhang dringend dazu, die eigene Heizanlage von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen, bevor sie im Herbst in Betrieb genommen wird.

(ga)