Ausbildung im Katastrophenschutz Feuerwehren aus Bonn und der Region nehmen an Waldbrandübung in Portugal teil

Mehr als 2000 Kilometer Strecke und eine dreitägige Übung liegen vor den Feuerwehrfrauen- und männern, die am Sonntag nach Portugal aufgebrochen sind. Einheiten aus Bonn, Königswinter, Leverkusen und Ratingen machten sich mit 20 Fahrzeugen und vier Anhängern von der Feuerwehrwache I aus am frühen Morgen auf nach Abrantes in der Nähe von Lissabon.