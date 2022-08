Vorfall in der Nähe der Kennedybrücke : Feuerwehrkräfte retten Mann in Bonn aus dem Rhein

Ein Mann musste am Samstagnachmittag in Bonn aus dem Rhein gerettet werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Bonn Feuerwehr und Rettungsdienst mussten am Samstagnachmittag einen in Not geratenen Schwimmer aus dem Rhein retten. Der Mann war in eine Strömung und schließlich in Lebensgefahr geraten.



Ein 32 Jahre alter Schwimmer musste am Samstagnachmittag aus dem Rhein gerettet werden. Der junge Mann hatte nach Polizeiangaben bei sommerlichen Temperaturen eine kurze Abkühlung im Rhein unterhalb der Kennedybrücke gesucht und war in den Fluss gestiegen. Trotz äußerster Vorsicht gelang es der sportlichen Person sich nicht gegen die Strömung und Sogbildung im Rhein am Ufer zu halten und geriet in Lebensgefahr.

Mehrere aufmerksame Passanten beobachteten die Situation und verständigten die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst, die umgehend zahlreiche Rettungs- und Einsatzkräfte zur Einsatzstelle entsendete.

Um die in Not geratene Person schnellstmöglich finden zu können, wurden mehrere Boote und zusätzlich ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Etwa 500 Meter rheinabwärts konnte der Mann schließlich an Land gezogen werden und dem Rettungsdienst übergeben werden.

Im Einsatz waren rund 35 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bonn, Bornheim und Niederkassel.