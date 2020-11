Internationale Dreharbeiten : Filmteam arbeitet im Uni-Hauptgebäude in Bonn

Bonn Bonn ist wieder Drehort für eine internationale Kino-Produktion: Seit vergangenen Dienstag dreht ein deutsch-französisch-belgisches Filmteam im Uni-Hauptgebäude Szenen für den Film „Meinen Hass bekommt ihr nicht“.

Die Dreharbeiten finden in dem Teil des Gebäudes statt, in dem auch das Ägyptische Museum untergebracht ist. Das Filmteam ist mit viel Equipment und etlichen Fahrzeugen angereist, sodass in der Konviktstrasse in einem bestimmten Bereich ein absolutes Halteverbot gilt. Einige große Filmfahrzeuge wurden auch am Alten Zoll geparkt. Besonders in der Dunkelheit ziehen große Scheinwerfer und deren intensives Licht die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich.