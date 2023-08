Bonner Finanzkrise Dörner und Heidler fordern Sparvorschläge von Dezernenten

Um die Fördermittelempfänger besonders im sozialen Bereich macht sich die Linke offenbar Sorgen. Fraktions-Chef Michael Faber erinnerte im Ausschuss an einen Ratsbeschluss im vergangenen Jahr. Der besagt, dass Förderverträge ohne Haushaltsvorbehalt abzuschließen sind – die Summen also nicht gekürzt werden dürfen, um das Bonner Defizit zu verkleinern. Eine klare Antwort blieb ihm Heidler allerdings schuldig. Sie sagte sinngemäß nur, dass dies die „letzten Bereiche“ wären, die man sich anschauen werde. Am Donnerstag schob das Presseamt in einer Mitteilung nach: Es gebe „keine Auswirkungen auf die Bezuschussung der freien Träger in den Jahren 2023 und 2024“.